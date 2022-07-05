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«ПСЖ» назначит нового тренера до конца дня

05 Июля 2022 • 09:55 Комментировать

До конца сегодняшнего дня «ПСЖ» может объявить о назначении нового главного тренера команды. Этот пост должен занять Кристоф Галтье, ранее работавший в «Ницце».

По сообщениям France24, сегодня, 5 июля, парижский клуб проведет специальную пресс-конференцию, на которой представит нового наставника. Мероприятие пройдет на стадионе «Парк де Пренс» и стартует в 15:00 по московскому времени.

Ранее в СМИ сообщалось, что столичный клуб предложил Галтье двухлетнее трудовое соглашение. У руля команды Кристоф заменит аргентинца Маурисио Почеттино, работавшего в клубе с января 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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