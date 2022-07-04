Галтье подписал контракт с «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье подписал контракт «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Как утверждает источник, специалиста представят в команде в качестве главного тренера уже пятого июля.

На церемонии подписания контракта с Галтье присутствовал и спортивный директор парижан – Луис Кампос. По информации французских источников, именно по его инициативе наставник «Ниццы» был приглашен в столицу.

Кристоф Галтье сменит на посту рулевого Маурисио Почеттино. «Ницца» в качестве компенсации получит 10 миллионов евро.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 Кристоф Галтье выиграл чемпионат с «Лиллем». Тогда «доги» обошли «ПСЖ» на один балл.