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Галтье подписал контракт с «ПСЖ»

04 Июля 2022 • 21:55 Комментировать

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье подписал контракт  «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Как утверждает источник, специалиста представят в команде в качестве главного тренера уже пятого июля.

На церемонии подписания контракта с Галтье присутствовал и спортивный директор парижан – Луис Кампос. По информации французских источников, именно по его инициативе наставник «Ниццы» был приглашен в столицу.

Кристоф Галтье сменит на посту рулевого Маурисио Почеттино. «Ницца» в качестве компенсации получит 10 миллионов евро.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 Кристоф Галтье выиграл чемпионат с «Лиллем». Тогда «доги» обошли «ПСЖ» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Лига 1 Кристоф Галтье
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