Под руководством Хорхе Сампаоли «Марсель» занял второе место в прошлом чемпионате Франции и получил прямой билет в групповой этап Лиги чемпионов. Тем не менее, аргентинский специалист подал в отставку, как говорят, из-за разногласий с руководителями клуба.

Новым главным тренером «Марселя» стал Игор Тудор. О подписании двухлетнего контракта с хорватским специалистом провансальцы объявили через свой официальный сайт.

Последним местом работы 44-летнего Игора Тудора была «Верона», откуда он ушёл по завершению прошлого сезона.

Чемпионат Франции сезона 2022/2023 стартует в августе.