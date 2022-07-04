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Чемпионат Франции. Лига 1

​Тудор стал главным тренером «Марселя» официально

04 Июля 2022 • 19:29 Комментировать

Под руководством Хорхе Сампаоли «Марсель» занял второе место в прошлом чемпионате Франции и получил прямой билет в групповой этап Лиги чемпионов. Тем не менее, аргентинский специалист подал в отставку, как говорят, из-за разногласий с руководителями клуба.

Новым главным тренером «Марселя» стал Игор Тудор. О подписании двухлетнего контракта с хорватским специалистом провансальцы объявили через свой официальный сайт.

Последним местом работы 44-летнего Игора Тудора была «Верона», откуда он ушёл по завершению прошлого сезона.

Чемпионат Франции сезона 2022/2023 стартует в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Игор Тудор
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