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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье завтра назначат новым тренером «ПСЖ»

04 Июля 2022 • 14:55 Комментировать

Французский «ПСЖ» завтра объявит имя своего нового тренера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, им станет бывший тренер «Лилля» и «Ниццы» Кристоф Галтье, который уже несколько дней находится без работы.

Сообщается, что Кристоф Галтье завтра подпишет свой контракт с «ПСЖ». Напомним, что французский специалист год назад помог «Лиллю» оформить свой первый чемпионский титул с 2011 года.

В течении дня «ПСЖ» официально объявит о расторжении контракта с Маурисио Почеттино. Аргентинский тренер ранее не мог согласовать с французским клубом сумму компенсации за своё увольнение.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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