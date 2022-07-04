Галтье завтра назначат новым тренером «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» завтра объявит имя своего нового тренера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, им станет бывший тренер «Лилля» и «Ниццы» Кристоф Галтье, который уже несколько дней находится без работы.

Сообщается, что Кристоф Галтье завтра подпишет свой контракт с «ПСЖ». Напомним, что французский специалист год назад помог «Лиллю» оформить свой первый чемпионский титул с 2011 года.

В течении дня «ПСЖ» официально объявит о расторжении контракта с Маурисио Почеттино. Аргентинский тренер ранее не мог согласовать с французским клубом сумму компенсации за своё увольнение.