Романо: «Предложений по Неймару пока не поступало»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо объяснил ситуацию со слухами об уходе Неймара из «ПСЖ».

«На данный момент ситуация с Неймаром полна слухов, но конкретных предложений нет. В окружении Неймара заверяют, что он хочет остаться в «Пари Сен-Жермен» и выиграть Лигу чемпионов с французским клубом», - сказал Романо.

Также он отметил, что проблемой в трансфере бразильца может стать его огромная заработная плата. Ранее сообщалось, что нападающий может перебраться в английский «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 22 игры, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.