Дагба покинет «ПСЖ» и перейдёт в другой французский клуб

Защитник «ПСЖ» Колин Дагба этим летом покинет команду и подпишет контракт с другим французским клубом. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, 23-летний футболист должен в ближайшее время перейти в «Страсбург».

Дагба в данный момент не видит будущего в «ПСЖ». Новый спортивный директор клуба Луис Кампос считает, что футболисту будет лучше покинуть команду и попробовать свои силы в другом клубе.

В прошлом сезоне Дагба провёл всего 3 матча за «ПСЖ» в чемпионате Франции, хотя в позапрошлой кампании выходил на поле в турнире целых 25 раз, и даже отметился голом и ассистом.