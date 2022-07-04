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Чемпионат Франции. Лига 1

Дагба покинет «ПСЖ» и перейдёт в другой французский клуб

04 Июля 2022 • 11:06 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Колин Дагба этим летом покинет команду и подпишет контракт с другим французским клубом. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, 23-летний футболист должен в ближайшее время перейти в «Страсбург».

Дагба в данный момент не видит будущего в «ПСЖ». Новый спортивный директор клуба Луис Кампос считает, что футболисту будет лучше покинуть команду и попробовать свои силы в другом клубе.

В прошлом сезоне Дагба провёл всего 3 матча за «ПСЖ» в чемпионате Франции, хотя в позапрошлой кампании выходил на поле в турнире целых 25 раз, и даже отметился голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Страсбург Колин Дагба
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