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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нацелился на четырёх французских игроков

04 Июля 2022 • 09:39 Комментировать

Руководство французского «ПСЖ» огласило список футболистов, которых планирует подписать в будущем. Согласно данным Lequipe, в трансферном шорт-листе парижского топ-клуба фигурируют фамилии четырех известных исполнителей.

Источник рапортует об интересе чемпиона Лиги 1 к полузащитникам Адриену Рабио, Жонатану Иконе, Муссе Диаби и нападающему Кристоферу Нкунку. «ПСЖ» хочет собрать в своем составе как можно больше игроков с французским гражданством.

В прошлой кампании парижский коллектив стал чемпионом Франции. После завершения сезона клуб принял решение об отставке главного тренера Маурисио Почеттино. Вместо него команду будет тренировать Кристоф Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Адриен Рабио Кристофер Нкунку Мусса Диаби Жонатан Иконе
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