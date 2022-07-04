«ПСЖ» нацелился на четырёх французских игроков

Руководство французского «ПСЖ» огласило список футболистов, которых планирует подписать в будущем. Согласно данным Lequipe, в трансферном шорт-листе парижского топ-клуба фигурируют фамилии четырех известных исполнителей.

Источник рапортует об интересе чемпиона Лиги 1 к полузащитникам Адриену Рабио, Жонатану Иконе, Муссе Диаби и нападающему Кристоферу Нкунку. «ПСЖ» хочет собрать в своем составе как можно больше игроков с французским гражданством.

В прошлой кампании парижский коллектив стал чемпионом Франции. После завершения сезона клуб принял решение об отставке главного тренера Маурисио Почеттино. Вместо него команду будет тренировать Кристоф Галтье.