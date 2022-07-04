Боссы «ПСЖ» занялись новым проектом клуба

Владельцы «ПСЖ» задумались над развитием своего клуба. Согласно сообщениям Lequipe, парижский гранд намерен построить новую футбольную академию. Комплекс будет находиться на территории новой тренировочной базы команды в пригороде Парижа.

В прошлом сезоне парижский коллектив завоевал чемпионский титул в Лиге 1, уверенно опередив своих конкурентов. Этот титул стал для «ПСЖ» десятым в истории.

При этом в Лиге чемпионов команда потерпела фиаско, вылетев на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала».

После завершения сезона было принято решение об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера. Его место займет Кристоф Галтье.