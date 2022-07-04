«Наполи» купит голкипера «ПСЖ»

Голкипер Кейлор Навас может покинуть французский «ПСЖ» в ближайшие недели.

Как отмечает Foot Mercato, ссылаясь на La Repubblica, ставка французского гранда на Джанлуиджи Доннарумму может подтолкнуть вратаря на решительный шаг сменить прописку. Источник сообщает, что футболиста желают видеть у себя боссы «Наполи». Представители команды уже начали работу с игроком, анонсировав грядущий переход.

Контракт 35-летнего кипера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне французского Лиги 1 он сыграл в футболке парижан 21 матч, в котором пропустил 18 голов.