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Чемпионат Франции. Лига 1

«Наполи» купит голкипера «ПСЖ»

04 Июля 2022 • 00:27 Комментировать

Голкипер Кейлор Навас может покинуть французский «ПСЖ» в ближайшие недели.

Как отмечает Foot Mercato, ссылаясь на La Repubblica, ставка французского гранда на Джанлуиджи Доннарумму может подтолкнуть вратаря на решительный шаг сменить прописку. Источник сообщает, что футболиста желают видеть у себя боссы «Наполи». Представители команды уже начали работу с игроком, анонсировав грядущий переход.

Контракт 35-летнего кипера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне французского Лиги 1 он сыграл в футболке парижан 21 матч, в котором пропустил 18 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серия А Наполи Кейлор Навас
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