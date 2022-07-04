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Чемпионат Франции. Лига 1

Стали известны детали контракта Белотти с «Монако»

04 Июля 2022 • 00:11 Комментировать

Футболист сборной Италии Андреа Белотти подпишет с французским клубом «Монако» 4-летний контракт. Об этом сообщает La Repubblica.

Андреа покинул «Торино» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча. В них футболист смог забить 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Стоит отметить, что ранее футболист выступал исключительно в пределах родной Италии.

«Монако» по итогам прошлого сезона занял 3-е место, что позволило «красно-белым» выйти в квалификацию Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Андреа Белотти
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