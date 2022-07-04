Стали известны детали контракта Белотти с «Монако»

Футболист сборной Италии Андреа Белотти подпишет с французским клубом «Монако» 4-летний контракт. Об этом сообщает La Repubblica.

Андреа покинул «Торино» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча. В них футболист смог забить 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Стоит отметить, что ранее футболист выступал исключительно в пределах родной Италии.

«Монако» по итогам прошлого сезона занял 3-е место, что позволило «красно-белым» выйти в квалификацию Лиги чемпионов.