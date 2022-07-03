​Президент «Сантоса» будет пытаться вернуть Неймара в клуб

Ходят слухи о том, что «ПСЖ» настроен продать Неймара уже в текущее трансферное окно. Комментарий по поводу звёздного форварда дал Андрес Руэда, занимающий должность президента «Сантоса». Именно в этом клубе Неймар начал свой футбольный путь, прежде чем в 2013 году перебраться в «Барселону».

«Я часто общаюсь с отцом Неймара, мы обмениваемся мыслями. Благодаря этой возможности, а также ситуации Неймара в «ПСЖ», «Сантос» всегда будет оставлять двери открытыми и мечтать.

Когда Неймар уходил, он говорил, что когда-нибудь вернётся. Моя обязанность – хотя бы попытаться это осуществить», - сказал Руэда Radio Guaruja.