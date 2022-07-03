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Чемпионат Франции. Лига 1

Жена Месси в купальнике похвасталась фото с мужем на отдыхе фото

03 Июля 2022 • 08:15 Комментировать

Антонелла Рокуццо, которая является женой звезды сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси, разместила в своих социальных сетях очередной снимок с отдыха. На фотографии она предстала в черном купальнике, а Лионель был в разноцветных шортах.

Стоит отметить, что семейная пара сейчас отдыхает в Испании на острове Форментера.

Лионель Месси перешел в «ПСЖ» летом прошлого года. 34-летний аргентинец присоединился к парижанам на правах свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 26 поединках чемпионата Франции, отметившись шестью забитыми мячами и 14 результативными передачами.

*фото из личного архива Антонеллы Рокуццо

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Антонелла Рокуццо
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