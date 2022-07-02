«ПСЖ» продаст Кимпембе, если получит достойные предложения

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе не выставлен на трансфер, но вполне может сменить клуб.

Слухи о возможном расставании парижского гранда с воспитанником собственной академии появились на прошлой неделе. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «ПСЖ» действительно открыт для продажи 26-летнего футболиста, но пока не вычёркивает Кимпембе из своего проекта. Вице-капитан команды будет отпущен только при поступлении приемлемого предложения. Ранее 26-летний игрок не смог договориться с руководством парижан о новом контракте.

Преснел Кимпембе выступает за «ПСЖ» на протяжении всей профессиональной карьеры. Его действующее соглашение истекает в 2024 году.