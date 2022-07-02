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Новый наставник «ПСЖ» планирует усилить защиту и перестроить тактику команды

02 Июля 2022 • 21:32 Комментировать (1)

Новый рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье, о назначении которого будет объявлено в ближайшее время, уже запланировал перестройку в команде.

Помимо Милана Шкриньяра, считавшегося приоритетной трансферной целью задолго до договорённости с Галтье, парижане по просьбе нового наставника собираются укрепить линию обороны ещё двумя футболистами – сменщиком Ашрафа Хакими на фланге и дополнительным центральным защитником, информирует Le Parisien. Кроме того, Галтье собирается перестроить команду на игру в три центральных защитника, а впереди сделать ставку на дуэт Мбаппе – Месси.

Кристоф Галтье ранее возглавлял «Ниццу». Контракт 55-летнего специалиста с «ПСЖ» будет рассчитан на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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