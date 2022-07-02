Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Агент назвал цели Головина в новом сезоне

02 Июля 2022 • 17:22 Комментировать

Александр Головин готовится уже к пятому сезону в составе «Монако». Агент 26-летнего хавбека Александр Клюев сообщил, что футболист комфортно себя чувствует в составе монегасков. Также агент высказался на тему целей Головина в наступающем сезоне.

«Саша всегда ставит амбициозные цели: прогрессировать в своей игре и помогать команде в достижении результата», - высказался Клюев, чьи слова передаёт «Чемпионат».

За четыре сезона Александр Головин провёл за «Монако» 131 матч. На счету российского полузащитника 17 голов и 25 результативных передач на партнёров.

Новый сезон в чемпионате Франции стартует в августе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
17:22 · Франция. Лига 1
​Агент назвал цели Головина в новом сезоне
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Агент форварда из Гондураса подтвердил контакты с клубами РПЛ
15:42 · Франция. Лига 1
«Его право»: Модрич о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»
14:55 · Франция. Лига 1
Белотти подпишет контракт с французским клубом
14:17 · Англия. Премьер-лига
Эдмундо предостерёг Неймара от трансфера в «Ньюкасл»
13:53 · Испания. Ла Лига
Модрич – о матче с «ПСЖ»: «Когда мы нашли свой ритм, мы просто раздавили их»
13:12 · Франция. Лига 1
«Марсель» определился с новым тренером
13:07 · Франция. Лига 1
Сампаоли хотел подписать в «Марсель» Саншеша и Гризманна
12:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» замахнулся на ещё одного футболиста «ПСЖ»
11:23 · Франция. Лига 1
Фанат набил татуировку обнажённого Месси на море фото
11:09 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Галтье возглавит «ПСЖ»
09:52 · Франция. Лига 1
У «Марселя» есть два кандидата на замену Сампаоли
05:47 · Испания. Ла Лига
Симеоне нашёл усиление для «Атлетико» в «ПСЖ»
05:29 · Франция. Лига 1
«Марсель» быстро нашёл замену Сампаоли
01:56 · Франция. Лига 1
Галтье попросил внести изменение в свой контракт с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем