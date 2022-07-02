​Агент назвал цели Головина в новом сезоне

Александр Головин готовится уже к пятому сезону в составе «Монако». Агент 26-летнего хавбека Александр Клюев сообщил, что футболист комфортно себя чувствует в составе монегасков. Также агент высказался на тему целей Головина в наступающем сезоне.

«Саша всегда ставит амбициозные цели: прогрессировать в своей игре и помогать команде в достижении результата», - высказался Клюев, чьи слова передаёт «Чемпионат».

За четыре сезона Александр Головин провёл за «Монако» 131 матч. На счету российского полузащитника 17 голов и 25 результативных передач на партнёров.

Новый сезон в чемпионате Франции стартует в августе.