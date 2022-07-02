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Чемпионат Франции. Лига 1

«Его право»: Модрич о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»

02 Июля 2022 • 15:42 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался относительно решения Килиана Мбаппе не переходить в стан «сливочных» и остаться в «ПСЖ».

«Мбаппе сделал так, как посчитал нужным. Это его право, и мы не можем его осуждать. Килиану жить с этим решением. Вполне вероятно, что он передумает через несколько лет. Именно такими нам кажутся «подводные камни» в его отношениях с «Реалом». Тем не менее, «Реал» - величайший клуб, он выше любого игрока. Так было и будет всегда», - отмечает Модрич.

Лука уверен, что «Реал» еще вернется к истории с трансфером Мбаппе, но чуть позже. «Рано или поздно он войдет в одну реку дважды», - заявил хорват, намекая на форварда сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Лука Модрич Килиан Мбаппе
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