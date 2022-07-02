«Марсель» определился с новым тренером

Французский «Марсель» определил главного кандидата на должность нового тренера. Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, «провансальцы» уже согласовали с бывшим наставником «Вероны» Игором Тудором контракт до 2024 года.

Напомним, что Тудор находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Верону», отказавшись продлевать свой контракт. В своём единственном сезоне в итальянской команде тренер помог «Вероне» финишировать на 9 месте в чемпионате.

На тренерском кресле «Марселя» Тудор должен заменить Хорхе Сампаоли, который подал в отставку после конфликта с руководством. Согласно слухам, верхушка клуба отказалась поддерживать аргентинца крупными трансферами.