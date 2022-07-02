Сампаоли хотел подписать в «Марсель» Саншеша и Гризманна

Уже бывший наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли хотел подписать в команду двух звёздных футболистов. Согласно информации от французского издания L'Equipe, аргентинец хотел видеть в клубе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, который близок к переходу в «ПСЖ».

Само собой, руководство «провансальцев» не разделяло между собой амбиции аргентинца, вследствии чего Сампаоли решил подать в отставку. Напомним, что в своём первом и последнем сезоне наставник помог команде финишировать на втором месте в чемпионате Франции.

Теперь новым тренером «Марселя» должен стать наставник «Вероны» Игор Тудор.