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Чемпионат Франции. Лига 1

Сампаоли хотел подписать в «Марсель» Саншеша и Гризманна

02 Июля 2022 • 13:07 Комментировать

Уже бывший наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли хотел подписать в команду двух звёздных футболистов. Согласно информации от французского издания L'Equipe, аргентинец хотел видеть в клубе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, который близок к переходу в «ПСЖ».

Само собой, руководство «провансальцев» не разделяло между собой амбиции аргентинца, вследствии чего Сампаоли решил подать в отставку. Напомним, что в своём первом и последнем сезоне наставник помог команде финишировать на втором месте в чемпионате Франции.

Теперь новым тренером «Марселя» должен стать наставник «Вероны» Игор Тудор.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Антуан Гризманн Хорхе Сампаоли Ренату Саншеш
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