Месси дал указание боссам «ПСЖ» по будущему Неймара

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси отреагировал на слухи о желании руководства «ПСЖ» избавиться от бразильца Неймара, с которым у него хорошие дружеские отношения.

Как информирует La Nacione, 34-летний форвард категорически против ухода товарища. Месси хочет и дальше выступать вместе с Неймаром за парижский коллектив. Лионель уже сообщил о своей позиции боссам клуба.

Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в другом европейском чемпионате. Интерес к Неймару проявляют туринский «Ювентус» и лондонский «Челси».

Действующий контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

Назван инициатор трансфера Неймара в «Челси»