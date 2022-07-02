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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси дал указание боссам «ПСЖ» по будущему Неймара

02 Июля 2022 • 11:13 Комментировать

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси отреагировал на слухи о желании руководства «ПСЖ» избавиться от бразильца Неймара, с которым у него хорошие дружеские отношения.

Как информирует La Nacione, 34-летний форвард категорически против ухода товарища. Месси хочет и дальше выступать вместе с Неймаром за парижский коллектив. Лионель уже сообщил о своей позиции боссам клуба.

Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в другом европейском чемпионате. Интерес к Неймару проявляют туринский «Ювентус» и лондонский «Челси».

Действующий контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

Назван инициатор трансфера Неймара в «Челси»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
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