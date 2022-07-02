У «Марселя» есть два кандидата на замену Сампаоли

Французский «Марсель» определился с главными кандидатами на замену своему тренеру Хорхе Сампаоли, который вчера подал в отставку. Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что возглавить «провансальцев» могут тренер «Торино» Игор Тудор и уже экс-наставник «Атлетик» Бильбао Марселино.

Пока неизвестно, какой вариант для руководства «Марселя» является более привлекательным, но учитывая, что Марселино сейчас свободен, испанца будет легче заполучить, чем Тудора.

Напомним, что «Марсель» в прошлом сезоне финишировал на втором месте в Лиге 1 и впервые за долгое время попал в Лигу чемпионов. Всех этих результатов «провансальцы» достигли в первом же сезоне под руководством Сампаоли.