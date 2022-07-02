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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» быстро нашёл замену Сампаоли

02 Июля 2022 • 05:29 Комментировать

В ближайшие дни руководство «Марселя» назначит нового главного тренера. Как стало известно журналистам RMC Sport, провансальский клуб планирует пригласить на этот пост хорватского специалиста Игора Тудора, ранее работавшего в чемпионате Италии с «Вероной».

У руля «Марселя» Тудор будет призван заменить аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли, который покинул команду 1 июля. Он проработал с французской командой 16 месяцев.

Напомним, что по итогам минувшего сезона провансальский коллектив стал серебряным призером чемпионата Франции. Команда уступила лишь столичному «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Игор Тудор
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