Галтье попросил внести изменение в свой контракт с «ПСЖ»

Наставник Кристоф Галтье запросил одну поправку в соглашении с «Пари Сен-Жермен».

55-летний специалист уже покинул «Ниццу» и в ближайшее время будет представлен в качестве нового главного тренера «ПСЖ». Как сообщалось ранее, Галтье заключит с парижским грандом трудовой договор по схеме 2+1, однако, по информации L’ÉQUIPE, рулевой попросил вычеркнуть из сделки пункт, позволяющий клубу продлить соглашение на один год. Таким образом, контракт француза будет рассчитан только на два сезона.

В должности тренера «ПСЖ» Кристоф Галтье заменит аргентинца Маурисио Почеттино, с которым уже достигнута договорённость о досрочном прекращении сотрудничества.