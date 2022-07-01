Аутсайдер чемпионата Франции «Клермон» усилился бывшим полузащитником «Лиона и «Ромы»

Полузащитник «Гранады» Максим Гоналон стал игроком «Клермона», сообщает официальный сайт французского клуба.

33-летний футболист заключил с «Клермоном» трёхлетнее соглашение.

Гоналон является воспитанником «Лиона», за который на профессиональном уровне выступал в период с 2009 по 2017 год. Также в его карьере были итальянская «Рома» и испанская «Севилья».

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Гранады» 25 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

По итогам прошедшего сезона «Клермон» занял 17-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.