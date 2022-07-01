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Чемпионат Франции. Лига 1

Аутсайдер чемпионата Франции «Клермон» усилился бывшим полузащитником «Лиона и «Ромы»

01 Июля 2022 • 14:47 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
07.08 21:00

Полузащитник «Гранады» Максим Гоналон стал игроком «Клермона», сообщает официальный сайт французского клуба.

33-летний футболист заключил с «Клермоном» трёхлетнее соглашение.

Гоналон является воспитанником «Лиона», за который на профессиональном уровне выступал в период с 2009 по 2017 год. Также в его карьере были итальянская «Рома» и испанская «Севилья».

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Гранады» 25 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

По итогам прошедшего сезона «Клермон» занял 17-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лион Гранада Максим Гоналон Клермон
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КЛЕРМОН ПСЖ
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