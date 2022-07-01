Сампаоли покинул «Марсель»

Хорхе Сампаоли больше не является наставником французского «Марселя». Журналист Мохамед Бухафси сообщает, что аргентинский специалист подал в отставку с поста главного тренера «провансальцев». Позже эту информацию подтвердил коллега Бухафси – Фабрицио Романо.

Напомним, что 62-летний Сампаоли возглавил «Марсель» прошлым летом. Аргентинец в своём первом же сезоне помог клубу финишировать на втором месте в чемпионате Франции и квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

Причины расставания Сампаоли с «Марселем» пока неизвестны. «Провансальцы» немедленно начали искать себе нового тренера.