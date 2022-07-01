«Лилль» усилился французским полузащитником

«Лилль» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «Ренна» Йонасом Мартеном.

32-летний француз пополнил состав своей новой команды на правах свободного агента. Контракт Мартена с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Ренн» 35 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Мартен также защищал цвета «Страсбурга», «Бетиса» и «Монпелье». Кроме того, он выступал за молодёжную сборную Франции до 19 лет.