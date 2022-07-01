«ПСЖ» наконец готов разорвать контракт с Почеттино

«ПСЖ» договорился со своим главным тренером Маурисио Почеттино о разрыве контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее французский клуб никак не мог согласовать со своим наставником сумму компенсации, пытаясь уговорить аргентинца отказаться от части положенных ему денег. Тем не менее, стороны наконец смогли найти компромисс.

Об увольнении Почеттино будет объявлено уже в ближайшее время. Новым тренером «ПСЖ» станет Кристоф Галтье, который недавно покинул «Ниццу», а в данный момент дожидается момента, когда будет официально представлен в качестве нового тренера парижского клуба.