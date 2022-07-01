Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» наконец готов разорвать контракт с Почеттино

01 Июля 2022 • 12:50 Комментировать

«ПСЖ» договорился со своим главным тренером Маурисио Почеттино о разрыве контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее французский клуб никак не мог согласовать со своим наставником сумму компенсации, пытаясь уговорить аргентинца отказаться от части положенных ему денег. Тем не менее, стороны наконец смогли найти компромисс.

Об увольнении Почеттино будет объявлено уже в ближайшее время. Новым тренером «ПСЖ» станет Кристоф Галтье, который недавно покинул «Ниццу», а в данный момент дожидается момента, когда будет официально представлен в качестве нового тренера парижского клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
13:50 · Франция. Лига 1
«Лилль» усилился французским полузащитником
12:50 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» наконец готов разорвать контракт с Почеттино
12:44 · Франция. Лига 1
Толиссо высказался о возвращении в «Лион»
11:39 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предложил Неймара клубу из АПЛ
11:08 · Франция. Лига 1
«Лион» вернул ещё одного воспитанника
10:14 · Франция. Лига 1
Президент «Лилля»: «ПСЖ» не делал предложений по Саншешу»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Неймара интересен трём клубам, но его окружение дало понять, что игрок останется в «ПСЖ»
10:03 · Италия. Серия А
«ПСЖ» увеличил предложение по Шкриньяру
09:57 · Италия. Серия А
Президент «Сассуоло» Карневали: «ПСЖ» уже 10 дней не выходил с нами на связь по поводу Скамакки»
09:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла новый клуб для Юмтити
09:29 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выставил своего защитника на трансфер
08:48 · Франция. Лига 1
Витинья рассказал о своей цели в «ПСЖ»
07:39 · Испания. Ла Лига
Экс-форвард «ПСЖ»: Мбаппе планировал перейти в «Реал»
07:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» назвал цену на Кимпембе
07:13 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет избавиться от Месси и Неймара 2
Все новости
Рекомендуем