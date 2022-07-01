«Лион» вернул ещё одного воспитанника

«Лион» официально представил полузащитника Корентена Толиссо.

Француз присоединился к клубу на правах свободного агента. С игроком подписан контракт до 2027 года. Хавбек является воспитанником французской команды. Он выступал за «олимпийцев» до 2017 года, после чего перешёл в «Баварию» за 41,5 млн евро.

За мюнхенцев Толиссо провёл 117 матчей, в которых сумел забить 21 мяч и отдать 15 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 15 млн евро.

Для «Лиона» это уже второе возвращение бывшего игрока в родную команду. Ранее «дети» объявили о подписании форварда Александра Ляказетта.