«ПСЖ» выставил своего защитника на трансфер

Французский «ПСЖ» этим летом намерен расстаться со своим защитником Преснелом Кимпембе. Как сообщает RMC Sport, воспитанник клуба покинет команду в это трансферное окно.

Напомним, что контракт Кимпембе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Клуб постарается продать его этим летом, чтобы получить максимум денег. На место Кимпембе должен прийти Милан Шкриньяр из «Интера».

Ранее сообщалось, что Кимпембе хочет видеть в «Челси» бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель. У лондонского клуба сейчас дефицит центральных защитников, поэтому немец надеется, что его бывший подопечный поможет закрыть проблемную позицию.