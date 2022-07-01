Французский «ПСЖ» объявил о подписании нового футболиста. Ряды парижской команды пополнил полузащитник Витинья, ранее выступавший за «Порту». Как информирует пресс-служба клуба, с 27-летним исполнителем подписан контракт до середины 2027 года.

Сумма сделки не афишируется, однако, по данным СМИ, за переход Витиньи французский чемпион заплатил 40 миллионов евро.

Витинья – воспитанник академии «Порту». В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за английский «Вулверхэмптон». В сезоне-2021/2022 хавбек принял участие в 47 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.