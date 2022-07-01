«ПСЖ» назвал цену на Кимпембе

Боссы «ПСЖ» определились с суммой, за которую они готовы этим летом продать французского защитника Преснеля Кимпембе.

По информации инсайдера Санти Ауны, новое руководство парижской команды не рассчитывает на 26-летнего французского футболиста, которого парижане готовы продать за 50 миллионов евро. Главным претендентом на подписание защитника считается туринский «Ювентус», но переговоры со «старой синьорой» ещё не стартовали.

В прошлом сезоне Преснел Кимпембе провёл во французском чемпионате в составе «ПСЖ» 30 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.