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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет избавиться от Месси и Неймара

01 Июля 2022 • 07:13 Комментировать

Новое руководство «ПСЖ» планирует в ближайшее время избавиться от звёздных нападающих Лионеля Месси и Неймара.

По информации журналиста Педро Мораты, спортивный директор Луис Кампос и тренер Кристоф Галтье, который в ближайшее время возглавит «ПСЖ», хотят заметно обновить команду, куда больше не вписываются звёздные латиноамериканские футболисты. В парижском клубе понимают, что продать Месси и Неймара будет очень сложно, но в команде необходимы изменения.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне парижане выиграли Лигу 1, но не лучшим образом выступили в Лиге чемпионов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
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