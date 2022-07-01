«ПСЖ» хочет избавиться от Месси и Неймара

Новое руководство «ПСЖ» планирует в ближайшее время избавиться от звёздных нападающих Лионеля Месси и Неймара.

По информации журналиста Педро Мораты, спортивный директор Луис Кампос и тренер Кристоф Галтье, который в ближайшее время возглавит «ПСЖ», хотят заметно обновить команду, куда больше не вписываются звёздные латиноамериканские футболисты. В парижском клубе понимают, что продать Месси и Неймара будет очень сложно, но в команде необходимы изменения.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне парижане выиграли Лигу 1, но не лучшим образом выступили в Лиге чемпионов.