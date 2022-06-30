«ПСЖ» достиг договорённости с Почеттино о расторжении контракта

«ПСЖ» договорился со своим наставником Маурисио Почеттино о расторжении трудового договора.

По данным RMC Sport, парижский клуб полностью урегулировал все вопросы по расторжению контракта с Почеттино. Ранее сообщалось, что аргентинский специалист не хочет идти на уступки «ПСЖ» в плане денежной компенсации за прекращение сотрудничества. 50-летний тренер должен получить 15 миллионов евро, три из которых будут принадлежать его штабу.

Новым главным тренером должен стать экс-наставник «Ниццы» Кристоф Галтье. Парижская команда заплатит 5 миллионов евро «Ницце» за специалиста.