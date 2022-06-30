У Мбаппе нет никакого конфликта с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не выступает за продажу своего одноклубника Неймара. Об этом сообщает французский журналист Адриен Гренье.

На днях появилась информация, что Мбаппе якобы поддерживает инициативу катарских владельцев избавиться от бразильской звезды в это межсезонье. Тем не менее, по сведениям источника, эта информация не соответствует действительности, так как у Мбаппе нормальные отношения с Неймаром.

Несмотря на это, вероятность ухода Неймара из «ПСЖ» этим летом довольно высока. Единственной проблемой может стать зарплата футболист и сумма трансфера, которые могут отпугнуть заинтересованные клубы.