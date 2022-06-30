Витинья прилетел в Париж для завершения перехода в «ПСЖ»

Полузащитник «Порту» Витинья вплотную приблизился к переходу в «ПСЖ». Португалец уже прибыл в Париж для прохождения медицинского обследования. Об этом сообщает французский журналист Адриен Гренье.

Ранее отмечалось, что за трансфер Витиньи «ПСЖ» должен заплатить около 30 миллионов евро. Напомним, что португальцем ранее активно интересовались другие клубы, в числе которых были «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Витинья помимо «Порту» ранее выступал на правах аренды за «Вулверхэмптон», в котором играл в сезоне-2020/21. Тем не менее, «волки» не смогли себе позволить выкупить футболиста, так и не дождавшись скидки от «Порту».