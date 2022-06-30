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Чемпионат Франции. Лига 1

Толиссо в шаге от возвращения в «Лион»

30 Июня 2022 • 11:59 Комментировать

Корентен Толиссо договорился с «Лионом» о долгосрочном контракте. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время французский клуб официально объявит о возвращении своего футболиста.

Сообщается, что Толиссо уже находится в Лионе для прохождения медицинского обследования. Полузащитник должен подписать контракт со своим бывшим клубом уже сегодня.

Напомним, что ранее «Лион» вернул своего другого бывшего игрока – Александра Ляказетта, который точно также как и Толиссо, покинул команду в летнее трансферное окно 2017 года, перебравшись в лондонский «Арсенал», тогда как Корентен перешёл в «Баварию».

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Лион Корентен Толиссо
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