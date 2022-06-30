«ПСЖ» и «Порту» согласовали трансфер полузащитника сборной Португалии

«ПСЖ» удалось договориться с «Порту» о переходе 22-летнего полузащитника Витиньи.

Трансфер обойдётся парижанам в 40 млн евро, как и сообщалось ранее. На прошедшей в среду встрече клубы пришли к полному согласию по всем деталям сделки, докладывает издание O Jogo. В ближайшее время Витинья прибудет в расположение «ПСЖ», чтобы пройти медосмотр и подписать пятилетний контракт с действующими чемпионами Франции.

Витинья принял участие в 47 поединках «Порту» в прошедшем сезоне, записав на свой счёт четыре забитых мяча и пять ассистов. В составе сборной Португалии хавбек провёл 3 матча.