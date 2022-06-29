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Чемпионат Франции. Лига 1

Саншеш и Шкриньяр – первые цели Галтье в роли нового тренера «ПСЖ»

29 Июня 2022 • 15:30 Комментировать

Кристоф Галтье, который в ближайшее время должен быть объявлен новым тренером «ПСЖ», лично выступал за трансферы Ренату Саншеша и Милана Шкриньяра. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «ПСЖ» на данный момент близок к трансферу обоих футболистов. Последнее предложение по Шкриньяру составило 66 миллионов евро, тогда как «Интер» требует 70. Что касается Саншеша, португалец согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта.

Галтье ранее работал с Саншешом в «Лилле». Тренер вместе с подопечным в позапрошлом сезоне выиграли чемпионат Франции, обойдя в турнирной таблице как раз «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лилль ПСЖ Кристоф Галтье Ренату Саншеш Милан Шкриньяр
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