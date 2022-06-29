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Чемпионат Франции. Лига 1

Помимо Шкриньяра «ПСЖ» работает над трансфером ещё одного защитника

29 Июня 2022 • 14:45 Комментировать

Кроме Милана Шкриньяра из «Интера» французский «ПСЖ» этим летом хотел бы усилиться ещё одним защитником. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, спортивный директор клуба Луис Кампос уже вышел на контакт с одним универсальным защитником, имя которого пока не сообщается.

Отмечается, что на трансфере этого футболиста настаивает именно сам Кампос. Португалец хочет добавить команде глубины состава в связи с возможным уходом Абду Диалло и Тило Керера.

Напомним, что «ПСЖ» сейчас лидирует в гонке за защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. На словенца также претендует лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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