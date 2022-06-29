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Чемпионат Франции. Лига 1

Руди Гарсия будет тренировать в Саудовской Аравии

29 Июня 2022 • 12:10 Комментировать

Известный французский специалист Руди Гарсия трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии. 58-летний наставник занял пост главного тренера «Аль-Насра», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Детали трудового соглашения между сторонами пока не разглашаются.

Гарсия до переезда в Саудовскую Аравию много работал в Европе. Французский специалист тренировал «Сент-Этьен», «Ле-Ман», «Дижон», «Лилль», «Марсель», «Лион», «Рому».

По итогам прошедшего сезона «Аль-Наср» финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Руди Гарсия
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