Французский «ПСЖ» провел презентацию новой домашней формы команды на следующий сезон. Комплект экипировки выполнен в традиционном темно-синем цвете. По центру футболки размещена вертикальная полоса, а по бокам от нее изображены две более узкие линии.

У на новый сезон парижан сменился титульный спонсор. Вместо логотипа гостиничного оператора Accor на экипировку команды нанесена надпись авиаперевозчика Qatar Airways.

Техническим партнером «ПСЖ» выступает американская компания Nike.

В прошлом сезоне парижский коллектив стал чемпионом Франции. В ближайшее время у команды сменится главным тренер – вместо Маурисио Почеттино пост наставника займет Кристоф Галтье.