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Чемпионат Франции. Лига 1

Фонсека прибыл во Францию для подписания контракта с новым клубом

29 Июня 2022 • 10:21 Комментировать

«Лилль» вскоре объявит о назначении нового главного тренера. По сообщениям O Jogo, пост наставника французского коллектива займет португальский специалист Паулу Фонсека.

По данным СМИ, тренер уже прилетел во Францию для подписания трудового соглашения. Контракт между сторонами будет рассчитан на два года. У руля «догов» Фонсека заменит Жослена Гурвеннека, которого отправили в отставку 16 июня.

Последним местом работы Паулу была «Рома», которую он покинул в прошлом году. Также он известен по работе в «Браге» и донецком «Шахтёре».

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Паулу Фонсека
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