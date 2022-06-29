Фонсека прибыл во Францию для подписания контракта с новым клубом

«Лилль» вскоре объявит о назначении нового главного тренера. По сообщениям O Jogo, пост наставника французского коллектива займет португальский специалист Паулу Фонсека.

По данным СМИ, тренер уже прилетел во Францию для подписания трудового соглашения. Контракт между сторонами будет рассчитан на два года. У руля «догов» Фонсека заменит Жослена Гурвеннека, которого отправили в отставку 16 июня.

Последним местом работы Паулу была «Рома», которую он покинул в прошлом году. Также он известен по работе в «Браге» и донецком «Шахтёре».