«ПСЖ» рассчитывает оформить свой первый трансфер к завтрашнему дню

«ПСЖ» намерен как можно быстрее закрыть сделку по трансферу полузащитника «Порту» Витиньи. Согласно данным от журналиста Адриена Гренье, французский клуб рассчитывает договорится с португальскими коллегами сегодня или завтра.

Пока что «ПСЖ» не готов сразу платить оговорённые 40 миллионов евро. Парижский клуб хочет разбить эту сумму на несколько частей, что не устраивает «Порту». Клубы активно ведут переговоры, чтобы достичь компромисс.

Напомним, что Витинья ранее входил в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», но английский клуб отказался платить требуемые 40 миллионов евро. Ранее Витинья уже выступал в Англии на правах аренды за «Вулверхэмптон».