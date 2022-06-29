«ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду

Боссы «ПСЖ» хотят в это трансферное окно пристроить звёздного бразильского нападающего Неймара в другую команду.

По информации El Pais, представители парижской команды уже сообщили 30-летнему бразильскому футболисту о том, что следующий сезон он проведёт в аренде в другом клубе. Парижане готовы выплачивать Неймару всю зарплату во время аренды, так что это не станет проблемой для других команд. Стоит отметить, что на форварда претендуют «Челси», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Неймар провёл во французском чемпионате 22 встречи, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью ассистами.