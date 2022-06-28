Руководство «ПСЖ» не выгоняет Неймара, но готово рассмотреть предложения по игроку

В «ПСЖ» пока нет однозначной позиции по будущему в клубе Неймара.

Согласно возникшим недавно слухам, боссы парижан сообщили Неймару, что клуб на него не рассчитывает. По данным журналиста Марсело Бехлера, эта информация не соответствует действительности. Руководство «ПСЖ» пока не указывает бразильцу на дверь, но открыто для его продажи, если поступит приемлемое предложение. Сам 30-летний игрок при этом совсем не горит желанием куда-либо уходить.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В 144 матчах за парижский гранд бразильский вингер отметился 100 забитыми мячами. Контракт игрока рассчитан до 2025 года.