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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» заплатит «Ницце» за Галтье в два раза меньше, чем планировалось ранее

28 Июня 2022 • 20:26 Комментировать

«ПСЖ» договорился с «Ниццей» по сумме, которую выплатит за главного тренера Кристофа Галтье.

По сведениям Le Parisien, парижский клуб заплатит «Ницце» пять миллионов евро, хотя изначально называлась сумма в десять миллионов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» никак не может договориться с нынешним наставником Маурисио Почеттино о сумме компенсации за разрыв соглашения, поэтому процесс увольнения затянулся. 50-летний тренер должен получить 15 миллионов евро, три из которых положены его штабу.

В минувшем сезоне «ПСЖ» в очередной раз выиграл чемпионат Франции, но в Лиге чемпионов вылетел уже в 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Маурисио Почеттино Кристоф Галтье
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