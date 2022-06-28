Всё идёт к тому, что Неймар в скором времени покинет «ПСЖ». Представители парижского клуба уже сообщили звёздному бразильцу, что в новом сезоне на него не рассчитывают. Об этом рассказывает El Pais, ссылаясь на источник, близкий к президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи.

В последние недели в прессе активно появлялись слухи о возможном уходе Неймара. Поговаривали, что «ПСЖ» нужно расстаться с бразильцем из-за правил финансового fair play после подписания крупного контракта с Килианом Мбаппе.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории футбола. В своё время «ПСЖ» заплатил за форварда 222 миллиона евро.