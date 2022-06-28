«ПСЖ» до сих пор не объявил о смене главного тренера, хотя уход Маурисио Почеттино и назначение Кристофа Галтье кажутся неминуемыми событиями. По данным L’Equipe, отставка Почеттино затягивается из-за финансового вопроса. «ПСЖ» готов выплатить аргентинскому тренеру 15 миллионов евро компенсации за оставшийся год контракта. Сторона Почеттино же настаивает на получении ещё 2 миллионов евро бонусов, которые были бы выплачены, если бы тренер остался на следующий сезон.

Напомним, что «ПСЖ» в прошлом сезоне неудачно выступил в Лиге чемпионов, вылетев уже на стадии 1/8 финала.