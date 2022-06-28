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​Верратти ограбили в доме, принадлежащем Роналдо

28 Июня 2022 • 14:37 Комментировать

Хавбек «ПСЖ» и итальянской национальной сборной Марко Верратти стал жертвой ограбления. Отдыхая на Ибице, футболист остановился в доме, которым владеет экс-игрок сборной Бразилии Роналдо. Там у Верратти были похищены деньги и драгоценности, пишет на своих страницах испанская Marca.

Согласно неподтверждённой информации, сумма ущерба оценивается в 3 миллиона евро.

Во время ограбления в доме никого не было. Интересно, что следов взлома дверей обнаружено не было. Правоохранительные органы начали расследование и будут пытаться найти грабителей для привлечения их к ответственности.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо ПСЖ Марко Верратти
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