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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампос настаивает на трансфере Экитике

28 Июня 2022 • 13:43 Комментировать

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос пока не может убедить руководство клуба приобрести нападающего «Реймса» Уго Экитике. Напомним, что ранее молодой француз отказался переходить в «Ньюкасл», который уже согласовал с его клубом сумму компенсации.

Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, главным инициатором покупки Экитике является именно Кампос, тогда как катарские владельцы «ПСЖ» сомневаются в целесообразности покупки, так как Экитике вряд ли будет играть в основе при наличии Месси, Мбаппе и Неймара.

Экитике в прошлом сезоне стал одним из главных открытий Лиги 1. Интерес к футболисту также проявляет мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Реймс Луис Кампос Уго Экитике
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