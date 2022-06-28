Кампос настаивает на трансфере Экитике

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос пока не может убедить руководство клуба приобрести нападающего «Реймса» Уго Экитике. Напомним, что ранее молодой француз отказался переходить в «Ньюкасл», который уже согласовал с его клубом сумму компенсации.

Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, главным инициатором покупки Экитике является именно Кампос, тогда как катарские владельцы «ПСЖ» сомневаются в целесообразности покупки, так как Экитике вряд ли будет играть в основе при наличии Месси, Мбаппе и Неймара.

Экитике в прошлом сезоне стал одним из главных открытий Лиги 1. Интерес к футболисту также проявляет мадридский «Реал».