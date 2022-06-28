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Чемпионат Франции. Лига 1

Распродажа в Париже: Неймар и ещё восемь игроков попали в чёрный список «ПСЖ»

28 Июня 2022 • 11:06 Комментировать (1)

Руководство «ПСЖ» планирует серьезно обновить состав команды этим летом. Согласно данным Lequipe, французский чемпион намерен расстаться сразу с девятью футболистами.

В немилость боссов парижского гранда попали следующие игроки: Тило Керер, Серхио Рико, Абду Диалло, Арно Калимуэндо, Идрисса Гуйе, Леандро Паредес, Мауро Икарди, Андер Эррера и Неймар.

Ранее стало известно, что Неймар может продолжить карьеру в Англии или Италии.

В ближайшее время «ПСЖ» сменит главного тренера команды. Вместо Маурисио Почеттино работать с парижскими звездами будет Кристоф Галтье.

Одна из суперзвёзд «ПСЖ» может перейти в «Ювентус»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Мауро Икарди Андер Эррера Идрисса Гуйе Леандро Паредес Тило Керер Серхио Рико Абду Диалло
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