Распродажа в Париже: Неймар и ещё восемь игроков попали в чёрный список «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» планирует серьезно обновить состав команды этим летом. Согласно данным Lequipe, французский чемпион намерен расстаться сразу с девятью футболистами.
В немилость боссов парижского гранда попали следующие игроки: Тило Керер, Серхио Рико, Абду Диалло, Арно Калимуэндо, Идрисса Гуйе, Леандро Паредес, Мауро Икарди, Андер Эррера и Неймар.
Ранее стало известно, что Неймар может продолжить карьеру в Англии или Италии.
В ближайшее время «ПСЖ» сменит главного тренера команды. Вместо Маурисио Почеттино работать с парижскими звездами будет Кристоф Галтье.
Одна из суперзвёзд «ПСЖ» может перейти в «Ювентус»